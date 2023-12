2 artisti umbri premiati al Tour Music Fest 2023 | ecco tutti i vincitori del grande contest europeo della musica emergente

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Si è conclusa il 2 dicembre al Teatro Nuovo di Dogana, nella Repubblica di San Marino, la quindicesima edizione del– The Europeancon l’annuncio deiper ciascuna categoria in gara. Per sei giorni di full immersionale si sono alternate sul palco le migliori proposteeuropea, tra nuove voci, band, performer, dj e strumentisti che rappresentano il futuroa europea. Idi questa edizione hanno superato la concorrenza di altri 500 finalisti, già selezionati dopo oltre 7500 live audition diprovenienti da 33 città europee e 9 nazioni diverse. Ciascun ...