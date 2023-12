15enne accoltellato fuori da scuola | è gravissimo | orrore a Cagliari

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Choc in Sardegna: uno studente di 15 anni è statoda un ragazzo di 14 anni all'uscita da. È successo oggi pomeriggio all'esterno dell'istituto superiore “Sergio Atzeni”a Capoterra, vicino a. Dopo l'aggressione, la vittima è stata trasportata in gravi condizioni in elicottero all'ospedale Brotzu del capoluogo sardo. Mentre il 14enne che lo ha colpito è stato fermato dai carabinieri. La coltellata sarebbe stata preceduta da una discussione tra i due: il 14enne avrebbe affrontato il, finendo poi col colpirlo al petto col coltello. Sul posto, quindi, sono arrivati i militari della Stazione di Capoterra e un'ambulanza del 118. Poi, visto che le condizioni delsono apparse gravi fin da subito, è stato chiesto l'intervento dell'Elisoccorso, che lo ha trasportato in ...