15 panettoni artigianali delle migliori pasticcerie italiane | per un golosissimo Natale

Leggi su europa.today

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Il panettone, oltre ad essere il dolce diper eccellenza, è per molti di noi, un vero e proprio piacere da gustare durante le feste. Diffuso in tutta Italia e conosciuto in tutto il mondo, il panettone si contraddistingue per l’impasto lievitato ricco, a base di acqua, farina di forza...