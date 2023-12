? LIVE! Torino-Atalanta 0-0 | inizia la partita

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 dicembre 2023)0-0 Marcatori: –(3-4-3): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Zapata, Sanabria. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Zima, Djidji, Lazaro, Soppy, Ricci, Gineitis, Seck, Karamoh, Savva. All. Juric(3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, De Roon; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Miranchuk, De Ketelaere, Lookman. A disp. Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Kolasinac, Zappacosta, Zortea, Holm, Bakker, Adopo, Mendicino, Pasalic, Muriel, Cissé. All. Gasperini Arbitro: Piccinini Ammoniti: Linetty (5?) per gioco falloso Espulsi: – Note: – Vuoi rimanere sempre aggiornato con le ultime notizie di Bergamonews? Clicca su questo link ed entra nel nostro canale Whatsapp, dove potrai ricevere le news più importanti della giornata.