YSL Beauty si batte contro la violenza sulle donne con Abuse is not Love

(Di domenica 3 dicembre 2023) YSLper la lottalaha deciso collaborare con l’organizzazione no-profit Women’s Aid England per contribuire al programma globale “is Not”. L’obiettivo è prevenire e comre lada partner, e abusi domestici. Women’s Aid England è un’associazione che cerca di fornire per fornire servizi salvavita in Inghilterra e costruire un futuro in cui l’abuso domestico non sarà più una possibilità. YSLsilacon il Women’s Aid:is notYSLdecide di dedicarsi alla causa ...

Altre News in Rete:

25 novembre: la bellezza si schiera contro la violenza sulle donne

Re contro la violenza sulle donne Per eliminare la violenza sulle donne, prosegue il programma di sensibilizzazione Abuse is not love diin partnership con D.i. Re. Lo scopo è sensibilizzare due ...

Il calendario dell’Avvento, impazza la nuova passione da scartare nell’attesa del Natale Agenzia ANSA

Come cambierà il mondo beauty con l'AI Harper's Bazaar Italia

Il calendario dell’Avvento, impazza la nuova passione da scartare nell’attesa del Natale

Non solo quelli di Dior, YSL Beauty, Sephora Collection, Charlotte Tibury, Kiko e Kiehl tra i calendari dell’Avvento 2023 più propinati sui tutorial di TikTok di tutto il mondo. Seppure quelli beauty ...

The 30 Best Gifts Under $50 for Everyone on Your List: Beauty Sets, Tech, Cookware and More

To help you tackle your holiday gift list before the shopping frenzy sinks in, we gathered together the best gifts under $50 that are both affordable and thoughtful. Below, shop the best gifts ideas ...