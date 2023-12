WWE | Randy Orton potrebbe essere multato per via dell’RKO al GM Nick Aldis

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 3 dicembre 2023) Come abbiamo visto nel corso dell’episodio di SmackDown di venerdì,ha deciso di firmare con lo show blu. Il suo obiettivo è chiaro. “The Viper” non ha dimenticato le azioni della Bloodline, seppur siano passati 18 mesi, ed è in cerca di vendetta. Roman Reigns è già stato avvisato., però, essersi spinto un po’ troppo oltre arrivando a rifilare anche una RKO al GM. Multa in arrivo? Venerdì a SmackDownsi è fatto un po’ troppo prendere la mano rifilando una RKO anche al GM. Oradover pagare le conseguenze delle sue azioni. Il GM dello show blu pare voglia prendere provvedimenti. Difatti, in risposta ad un post sulla pagina ...