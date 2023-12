WWE | Altri due incontri aggiunti alla card di Raw | episodio dell’anno in arrivo?

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 3 dicembre 2023) La WWE alza il tiro ed annuncia, tramite Adam Pearce,duegià impressionantedel prossimodi Raw, ovvero Creed Brothers vs Judgment Day (Dominik Mysterio e JD McDonagh, dunque non sarà titolato) e Natalya & Tegan Nox vs Katana Chance & Kayden Carter. Lo show, in programma domani notte ad Albany, New York, ha dunque cinquein programma oltrepresenza già annunciata di Cody Rhodes che risponderà all’assalto di Shinsuke Nakamura di lunedì scorso. Ecco qui di seguito la line-up aggiornata dell’: World Heavyweight Championship: Seth Rollins (c) vs. Jey Uso Drew McIntyre vs. Sami Zayn Nia Jax vs. Shayna Baszler The Creed Brothers (Julius & Brutus Creed) vs. Judgment ...