WWE AEW | Tornano a salire gli ascolti di Smackdown | tornando vicino ai due milioni Dynamite rimane stabile

(Di domenica 3 dicembre 2023) Dopo la migrazione su FS1 ed i soli 789.000 spettatori di settimana scorsa (un numero basso anche per l’emittente),torna su Fox Sports mostrando i muscoli e sfiorando i duedi spettatori. Lo show, con l’annunciata presenza di Randy Orton ed il ritorno di Logan Paul, raggiunge quota 1.952.000 di spettatori, con uno 0.53 nel key demo, la fascia di età 18-49 anni. A differenza di settimana scorsa, quando lo spostamento diaveva consentito adi superare lo show blu negli, il flagship show AEW, con 858.000 spettatori ed un key demo di 0.29, mentre rimaniamo ovviamente in attesa dei dati per quanto riguarda Collision. Raw, come riportato, ha invece chiuso con un ottimo 1.884.000 di spettatori, grazie ...