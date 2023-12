Vucic | Stellantis produrrà qui in Serbia la Panda elettrica

Altre News in Rete:

Fiat, nascerà in Serbia la nuova auto elettrica

Il presidente serbo Aleksandarha aggiunto: "Con la firma del contratto, la Serbia svolgerà un ruolo chiave nell'attuazione del piano strategico di Dare Forward 2030 di, una delle ...

Serbian President Aleksandar Vucic gave his OK for Italo-Franco-US carmaker Stellantis to make electric Pandas in Serbia in talks Sunday with Premier Giorgia Meloni in Belgrade. © ANSA ...

Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic, al termine dell'incontro istituzionale avvenuto quest'oggi con la premier Giorgia Meloni, ha dichiarato: " Stellantis inizierà la produzione della Panda ...