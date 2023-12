Volley | Trentino domina il big match dell’ottava giornata di Superlega Bene Padova

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Due sono le partite che si sono disputate oggi alle 18.00 nell’ottavadella2023-2024 di pallavolo maschile. Nel bigtra Civitanova eno i ragazzi di Fabio Soli, guidati da uno strabordante Alessandro Michieletto, con il punteggio di 3-0 (25-18 25-22 25-16). Trento rimane imbattuta in stagione ed è seconda in classifica con una partita in meno rispetto a Perugia, la Lube invece resta ferma in quinta posizione.ha trovato la quarta affermazione stagionale sbarazzandosi di Catania per 3-1 (25-18 18-25 25-19 25-18). I padroni di casa salgono così in settima piazza in classifica con 10 punti agganciando momentaneamente Milano, mentre i siciliani rimangono fanalino di coda con una sola vittoria ...