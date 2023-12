Volley femminile | Serie A | Milano ha la meglio su Casalmaggiore per 3-2

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023)ha lasuper 3-2 (24-26, 27-25, 25-18, 23-25, 15-2). Le due squadre combattono per più di due ore di gioco, con le padrone di casa che la spuntano grazie ad un inaspettato tie break. La squadra vincitrice si prepara ad incontrare Cuneo nella prossima giornata, mentredovrà affrontare Pinerolo. La partita tra le due formazioni si rivela equilibrata sin dalle prime battute.inizia con uno sprint che permette loro di ottenere il vantaggio, ma le padrone di casa non tardano a rispondere e si mettono a caccia del pareggio. Il gioco è veloce e scattante, con le ospiti che si mantengono avanti per la maggior parte del primo parziale. Infine, dopo circa mezz’ora in campo e una lotta sul finale,conquista il set per 24-26. ...