Volley femminile | Paola Egonu trascina Milano nel tie-break contro Casalmaggiore Mingardi show per Vallefoglia | Busto ko

(Di domenica 3 dicembre 2023) Nel pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la decima giornata della Serie A1 di. Scoppiettante derby lombardo tra. Nel primo set le ospiti si sono portate sul 13-8 e hanno avuto due chance sul 24-22, riuscendo poi a chiudere ai vantaggi. Nella seconda frazione le casalesche conducevano per 19-15 e hanno avuto un set-point sul 25-24, ma le padrone di casa hanno rimediato e hanno pareggiato i conti.ha dominato il terzo set e sul 17-14 del quarto sembrava in totalello, maha avuto uno scatto d’orgoglio, ha recuperato e si è portata sul 23-21 e 24-23 riuscendo are la contesa al tie-ha poi dominato il ...

