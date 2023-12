Volley Bergamo | contro Trentino non si può sbagliare | “Vogliamo uscire dalla crisi”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 dicembre 2023). Questa volta non si può. Domenica (2 dicembre) alle 17 il1991 ospita al PalaFacchetti l’unica squadra che per ora nel campionato di Serie A1 ha uno score peggiore: la neopromossa Itasha raccolto solo 2 punti nelle nove giornate fin qui disputate, mentre Giulia Gennari e compagne ne hanno 5. Resta in comune il numero di vittorie, una: alla prima giornata, al tiebreakCasalmaggiore, per, alla settima in casa con Cuneo per la squadra di coach Sinibaldi. Che però nelle altre sconfitte non ha mai portato la gara al quinto set, a differenza delle bergamasche, che ce l’han fatta per tre volte. Ed ecco la differenza. Non può dunque essere nascosto l’obiettivo: “speriamo di ria portare a casa ...