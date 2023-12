Virtus Bologna | Achille Polonara di nuovo in campo a due mesi dalla scoperta del tumore

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) Splendide notizie per, che questa sera è tornato innel match di Serie A1 tra la suae Tortona. Il tutto a duedi unal testicolo, per il quale il 32enne giocatore delle V nere e della nazionale azzurra è stato sottoposto a un intervento di rimozione e a un ciclo di chemioterapia. L’ovazione meritata della Segafredo Arena ha accolto sul parquet, entrato nelle fasi finali del primo tempo e pronto a riprendere per ritrovare gradualmente la migliore condizione. SportFace.