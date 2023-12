Virtus Avellino-Sant’Antonio Abate | violenza sugli spalti

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ stata sospesa la partita tradopo le scene diche si sono consumatedello stadio Renzulli di San Michele di Serino, quando i supportes arrivati in trasferta hanno iniziato a lanciare petardi e bottiglie di vetro in campo e verso i tifosi di casa. L’arbitro si è visto costretto a interrompere la partita quando gli ultras hanno scavalcato le recinzioni che dividono i settori dello stadio e provato ad aggredire fisicamente i tifosi della, che non erano ultras ma bensì famiglie, bambini e anziani. All’arrivo delle forze dell’ordine è stata ripristinata la calma ma i calciatori dellanon hanno voluto proseguire ...