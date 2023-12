Vigili del Fuoco Caserta | concluso il corso per il conseguimento della patente di IV grado VF

Altre News in Rete:

Il distaccamento sapeurs - pompiers di Saint Martin de Corleans ha reso onore oggi Santa Barbara

Oggi, in coincidenza con la prima domenica di Avvento, è stata una giornata speciale per ifuoco volontari di Saint Martin de Corleans, in quanto hanno commemorato la loro Patrona, Santa Barbara che in tutta la Valle sarà celebrata domani. Un esempio tangibile di questo legame è ...

Maltempo: 350 interventi Vigili del Fuoco per forte vento in E-R Agenzia ANSA

Vento forte, giornata di superlavoro per i vigili del fuoco di Lucca - Luccaindiretta LuccaInDiretta

Nord Sardegna, fiamme in appartamento: paura per due persone

Sassari. Intorno alle 5:00 di questa mattina i Vigili del Fuoco della sede centrale di Sassari sono intervenuti nel centro storico del comune di Sassari, per l'incendio di un'abitazione. Per cause da ...

Grosseto, ultraleggero perde quota e si schianta contro un albero

Grosseto, 3 dicembre 2023 – Momenti di paura si sono vissuti a Grosseto a causa di un incidente che ha coinvolto un ultraleggero. Il velivolo era ancora in fase di decollo quando, per cause in corso ...