VIDEO – Napoli-Inter | la squadra di Inzaghi svela la maglia | ecco qual è!

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 dicembre 2023) L’diè chiamata a rispondere alla vittoria della Juventus di Allegri per riprendersi la vetta della classifica, ma per farlo dovrà superare uno scoglio non indifferente, ossia ildi Mazzarri allo stadio Maradona. Intanto nello spogliatoio nerazzurro è tutto pronto: svelta i colori della serata COLORI – L’di Simonequesta sera affronta ildell’ex allenatore nerazzurro, Walter Mazzarri, allo stadio Maradona nella sfida valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Nello spogliatoioista intanto è quasi tutto pronto, su Twitter vengonoti i colori della serata: si tratta dellacolor arancio, ossia la Terza. Uno sguardo più da vicino ...