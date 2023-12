Altre News in Rete:

VIDEO Mls, Chiellini show: canta con i tifosi col megafono in mano

Il Los Angeles Dc vince la finale di Western Conference battendo l'Houston Dynamo per 2 - 0. Un successo che permette al club di poter difendere il titolo di: la finalissima è in programma sabato prossimo contro Columbus Crew. Nel frattempo Giorgio Chiellini si lascia andare ai festeggiamenti: eccolo mentre col megafono incita i tifosi e canta con ...

VIDEO Mls, Chiellini show: canta con i tifosi col megafono in mano ... La Gazzetta dello Sport

Chiellini infinito: l'ex Juve campione in Western Conference e poi... Juventus News 24

Chiellini and LAFC progress to MLS Cup final after Western Conference victory – video

Former Italy and Juventus captain Giorgio Chiellini and his current side LAFC have booked their place in the MLS Cup final after being crowned Western Conference champions on Saturday night. The Los ...

Mls, Chiellini vola ancora in finale: ad un passo dal secondo titolo

I Los Angeles FC di Giorgio Chiellini hanno vinta la Western Conference della Mls e si giocheranno la finale Nella notte i Los Angeles FC di Giorgio Chiellini hanno centrato la seconda finale consecut ...