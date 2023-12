Viaggi | dove andremo nel 2024 e perché

Leggi su panorama

(Di domenica 3 dicembre 2023) Città note o quasi sconosciute, luoghi vicini o lontanissimi, dal fascino ancora inesplorato. Breve guida alle destinazioni più prenotate, cercate e desideratedagli italiani per il prossimo anno, con i suggerimenti per risparmiare o fare scelte alternative. E vivere un’avventura lontano dalle folle. Come sempre, finiremo per assecondare i soliti sogni, raggiungendo Parigi, Londra o Barcellona. Magari New York, se proprio vogliamo uscire dall’Europa, fino a riscoprire Milano e Roma, a perderci tra i vicoli di Catania, per rimanere in Italia. Non s’intravede nessuna particolare originalità nel leggere le mete già prenotate dagli italiani per il prossimo anno, almeno stando all’ultimo rapporto della piattaforma eDreams Odigeo. Si osa giusto un filo di più nelle ricerche di destinazioni possibili, che non necessariamente confluiscono in un acquisto: ecco Bangkok e Tokyo per le avventure ...