Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2023 ore 19 | 30

(Di domenica 3 dicembre 2023)DEL 3 DICEMBREORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA CRISTOFORO COLOMBO CHE PERMANE CHIUSA PER DELL’OLIO IN CARREGGIATA IN DIREZIONETRA CASAL PALOCCO E ACILIA, MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA DI SONO FORMATE CODE PER UN INCIDENTE TRA VII DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO VERSOTRAFFICO REGOLARE INVECE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLACAMBIAMO ARGOMENTO FINIRA’ ALLE 20.30 LA SECONDA FASE DELLA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA NELLA CAPITALE, DUNQUE STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA SUDETTA FASCIA ORARIA LE DOREGHE SONO CONSULTABILI SU ...