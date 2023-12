Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 dicembre 2023)DEL 3 DICEMBREORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA CRISTOFORO COLOMBO CHE PERMANE CHIUSA PER DELL’OLIO IN CARREGGIATA IN DIREZIONETRA CASAL PALOCCO E ACILIA, MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA DI SONO FORMATE CODE PER UN INCIDENTE TRA VII DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO VERSOSUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA E RALLENTAMENTI SALTUARI TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL ...