Vera Wang Bride | la nuova collezione bridesmaids dallo stile moderno

Leggi su velvetmag

(Di domenica 3 dicembre 2023), il marchio di lusso che fa parte di Pronovias Group, lancia la sua ultimasmaids per il 2024. La stilista di fama internazionale e icona dida red carpet ha creato questalinea incentrata sulle nuove tendenze per le damigelle e le invitate. La, composta da 45 modelli, presenta un’ampia gamma di silhouette e stili. Ogni pezzo incorpora la maestria, l’individualità e i dettagli che definiscono il look innegabilmente cool di. Courtesy of Press Office, il fascino delle invitate “Voglio che le donne si esprimano con il proprio look e la propria autenticità: ogni donna è unica”, ha dichiarato ...