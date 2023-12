Vasco Rossi | “La bestia siamo noi Omicidi | femminicidi | incitamento all’odio per l’altro…Il patriarcato!? La donna…sempre vittima”

(Di domenica 3 dicembre 2023) Reduce dalla vittoria di due Premi ai Siae Music Award, uno per la canzone “Albachiara”, la più eseguita nei locali con musica live, e uno per i Live Concert,ha fatto sentire la sua voce – attraverso i social – dal suo buen retiro a Los Angeles. Stavolta il rocker ha affidato ai suoi follower una lunga riflessione sulla comunicazione di oggi e sui recenti e terribili fatti di cronaca. “La ‘’ è l’opinione pubblica. – esordisce cosìnel post – Continuamente sollecitata… Allarmata… Affamata… Nutrita… Da politicanti senza scrupoli… Opinionisti…Baristi…Taxisti…Yutuber…Social network…Direttori Giamburrasca…Testate giornalistiche…Canali televisivi…Con Commenti…Immagini…Ripetute…ripetute…Storiacce…Stra raccontate…commoventi…deplorevoli…spaventose…Disgrazie che si potevano prevedere…!? Assassini…Che ...

Altre News in Rete:

Maurizio Seymandi, "silurato da Gerry Scotti": la rivelazione scomoda

Per non parlare poi del siparietto su, quando accadde 'una cosa assurda', ossia 'arrestarono il cantante per possesso di cocaina '. 'Nella registrazione io ospitai una band che lavorava ...

Vasco Rossi: “La bestia siamo noi. Omicidi, femminicidi, incitamento all’odio per l’altro…Il… Il Fatto Quotidiano

VASCO LIVE - POKER A BARI CON 4 DATE! 29 GIUGNO STADIO ... Vasco Rossi

Angelica Baraldi a Verissimo: «Problemi con la mia famiglia, la notte stavo male e avevo l'ansia». Poi la rivelazione su Vasco Rossi

Nuovo weekend in compagnia di Silvia Toffanin e di Verissimo. La conduttrice ha ricevuto nel suo studio la prima ospite della puntata di sabato 2 dicembre, Angelica Baraldi, ultima ...

Quante novità in Radio Italia Music Week: scopri tutto in radio, tv e online!

Come ogni sabato, il nostro TG raccoglie tutte le notizie musicali degli ultimi 7 giorni, tra nuovi album, singoli, concerti e Sanremo! Arriva su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia TV e ...