(Di domenica 3 dicembre 2023) La Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma conserva due dipinti di Vincent Van: Il Giardiniere (1889) e l’Arlesiana (da Gauguin) del 1890. Alle due opere Stefania Frezzotti – già first appeared on il manifesto.

Altre News in Rete:

'Pensa in Grande', al via la quinta edizione su Rete4

Il Leitmotiv di 'Pensa in grande' infatti si rifà ad una celebre frase di Vincent: ' Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi '. Come nasce il programma "...

Biblioteca incontro "La magia del giallo in Vincent van Gogh" Comune di Cervia

Van Gogh, pregio e difficoltà dei due ritratti romani Il Manifesto

Exhibition on Screen: Vincent Van Gogh

Vincent Van Gogh - Un nuovo modo di vedere (2015): scheda e trama del film diretto da David Bickerstaff. Le foto, la recensione, il trailer, le clip, notizie e informazioni, cast di Exhibition on Scre ...

Quali sono le 16 attrazioni turistiche più visitate al mondo: tre si trovano in Italia

Nella classifica delle 16 attrazioni più gettonate tra i turisti di tutto il mondo spiccano tre luoghi italiani: due nel Lazio, uno in Lombardia ...