Utah piega Portland all’overtime | 7 punti per Fontecchio

(Di domenica 3 dicembre 2023) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ha bisogno di un supplementare,Jazz, per fare festa nella notta italiana della regolar-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 18mila spettatori del Delta Center di Salt Lake City, il quintetto di coach HardyTrail Blazers per 118-113. Brogdon, Sexton e Sharpe si dividono la palma del più prolifico in campo con 25a testa, contribuisce al successo della franchigia di patron Smith anche Simone: la quasi 28enne ala piccola pescarese, con un passato in Italia con le maglie di Virtus Bologna, Milano, Cremona e Reggiana, termina a referto con 7, 5 rimbalzi e 5 assist in 35 minuti di impiego. Dopo nove successi consecutivi si ferma Orlando Magic: al Barclays Center di New York, ...