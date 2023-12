(Di domenica 3 dicembre 2023) Orlando si ferma dopo nove successi di fila, vincono Lakers e Clippers NEW YORK (STATI UNITI) - Ha bisogno di un supplementare,Jazz, per fare festa nella notta italiana della regolar-season dell'Nba. Di fronte agli oltre 18mila spettatori del Delta Center di Salt Lake City, il quintetto di coa

Altre News in Rete:

Nba: Boston batte anche Milwaukee, magia Doncic, Popovich show

... un rimbalzo, un assist, una palla persa e una recuperata in 16 minuti nella sconfitta di... compreso il canestro decisivo) eIndiana (31 punti Hield, 33 Haliburton) 132 - 131. Houston ...

Utah piega Portland all'overtime, 7 punti per Fontecchio Agenzia di ... Italpress

NBA, LeBron James trascina i Lakers contro Houston. Phoenix ... Sportal

Utah piega Portland all'overtime, 7 punti per Fontecchio

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ha bisogno di un supplementare, Utah Jazz, per fare festa nella notta italiana della regolar-season ...

NBA - Fontecchio e i Jazz piegano Portland al supplementare

In una serata dove il tiro da tre punti non funzionava per nulla ai Jazz (7/34 con George e Fontecchio 1/8 a testa), le giocate di Collin Sexton (25 punti) sembravano rassicurare contro ...