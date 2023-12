Usare i Buchi Neri come Fonti di Energia | Dalle Batterie Cosmiche ai Reattori Nucleari

(Di domenica 3 dicembre 2023) Il mistero e la gravità straordinaria deihanno sempre affascinato e suscitato timore nell'immaginario collettivo. Recentemente, la prospettiva di utilizzare idiha catturato l'attenzione degli scienziati, aprendo la strada a nuove frontiere nella produzione di. Uno studio innovativo ha proposto di sfruttare un buco nero di Schwarzschilduna sorta di batteria elettrica. Questa categoria di, priva di rotazione e carica elettrica, potrebbe essere convertita in una fonte diattraverso la creazione di un campo elettrico statico mediante la caduta di particelle cariche. Questo approccio consentirebbe l'estrazione ...

Altre News in Rete:

Mattia Sormani, l'astrofisico che rientra in Italia con il bando europeo da 1,5 milioni di euro

Spiega Sormani: "Al centro delle galassie, la materia alimenta ineri supermassici, creando i ... La mia idea è dila nostra Galassia, la via Lattea, come modello per capire questo processo. ...

Sarebbe possibile usare i buchi neri per produrre energia Everyeye Tech

Mattia Sormani, l’astrofisico che rientra in Italia con il bando europeo da 1,5 milioni di euro Il Sole 24 ORE

Sarebbe possibile usare i buchi neri per produrre energia

Secondo alcuni scienziati, se riuscissimo a controllare questi corpi celesti sarebbe possibile trasformarli in batterie o in reattori nucleari ...

Perchè ci sono i buchi sul Colosseo La curiosità che forse non conosci

Vi siete mai chiesti come mai ci sono i buchi sulla facciata esterna del Colosseo. Ecco il motivo dei numerosi fori che si possono notare da vicino sulla struttura ...