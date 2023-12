Urla di gioia | lacrime e abbracci | ecco come hanno reagito i big di Sanremo all’annuncio della lista di Amadeus – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 3 dicembre 2023) C’è chi si è portato le mani al viso, commosso, e chi è saltato letteralmente per aria. Chi si è stretto in uno infinito e chi è corso a postare sui social. Gli artisti che dal prossimo 6 febbraio si esibiranno sul palco dell’Ariston nella 74esima edizione del Festival discoperto oggi,tutta Italia, ladei big in gara. Erano tutti attaccati alla tv, insomma, per sentire dalla viva voce di(al Tg1) se il loro nome era stato selezionato per partecipare alla kermesse canora più ambita d’Italia. E nella «compilation»che circola su Twitter (pardon, X) si può vedere la reazione entusiasta di molto di loro. Specialmente quelli che nella “massima serie” dell’Ariston non erano mai entrati, ma non solo. Da Emma a Il Tre, dai La ...