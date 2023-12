United Cup 2024 | i convocati dell’Italia e il girone duro degli azzurri contro Zverev e Kerber

Leggi su oasport

(Di domenica 3 dicembre 2023) Con il tennis in soffitta per qualche settimana, i giocatori potranno riposarsi un po’ fino al prossimo 29 dicembre. Da lì si tornerà in campo in Australia con laCup, torneo a squadre miste che aprirà ile in cui sarà presente anche l’Italia, seppur non con la formazione migliore a disposizione. I big nameshanno difatti già declinato l’invito alla partecipazione. Jannik Sinner giocherà solo il Kooyong Classic primaAustralian Open, Matteo Berrettini sta ancora recuperando dall’infortunio agli US Open mentre Lorenzo Musetti vorrà ancora ricaricare le batterie. Saranno dunque Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini a ricoprire i ruoli di leader della selezione. In ambito maschile saranno presenti Flavio Cobolli ed Andrea Pellegrino, mentre a seguire Paolini sono state scelte Nuria Brancaccio ed ...