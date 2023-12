Un' idea di Europa diversa contro l' inciucio della sinistra | Salvini show a Firenze

(Di domenica 3 dicembre 2023) È un Matteosorridente, sereno e determinato quello che entra, mano nella mano con la sua compagna Francesca Verdini, alla Fortezza da Basso di. Una soddisfazione evidente, quella di aver organizzato una kermesse, "Free Europe", alla quale hanno partecipato i leader continentali di dodici Paesi. Il segretarioLega spiega come immagina l'Unione Europea. E rivolge dei messaggi chiari anche agli alleati di governo. "C'è il primo partito di Francia, di Olanda, di Austria, del Belgio, il secondo partito di Germania e un partito di governo italiano. Non siamo un cantiere nero, anzi c'è un'onda blu. I dati ci dicono che siamo la quarta forza politica al Parlamento europeo. L'obiettivo è di arrivare ad essere la terza, ed essere determinanti. Offriamo il nostro contributo. Sia la Lega che tutti gli altri del gruppo ...

Altre News in Rete:

Meteo, le previsioni di lunedì 4 dicembre. Arriva la neve al Nord

approfondimento Maltempo in, nevicate e temperature sotto zero in diversi Paesi FOTOGALLERY ...GLI SNACK Portarsi dietro alcuni snack da dare al cane durante la giornata è invece una buona...

Salvini e il raduno sovranista: l'idea alternativa di Europa che ... Tendenzediviaggio

Salvini e il raduno sovranista: "Qui idea alternativa di Europa ... Adnkronos

Raduno sovranisti Firenze, Salvini: “Giornata che può fare la storia, Ue senza socialisti è possibile”

Home Adn Kronos Raduno sovranisti Firenze, Salvini: “Giornata che può fare la storia, Ue senza socialisti è possibile” ...

Salvini al summit dell'ultradestra: "Non cantiere nero, ma onda blu. Il governo non rischia per alleanze diverse in Ue"

Il leader della Lega alla convention di Identità e democrazia a Firenze: "Gentiloni già prepara il nuovo inciucio fra popolari e ...