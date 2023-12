Una carta comune per un viaggio accessibile in tutta l’UE

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 dicembre 2023)europea della disabilità: per le persone con disabilità diventerà più facile viaggiare in(qui) https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/11/27/european-disability-card-travelling-across-the-eu-to-become-easier-for-persons-with-disabilities/ Oggi, 27 novembre 2023 – 15:52, il Consiglio ha approvato la sua posizione negoziale — orientamento generale — in merito alla direttiva che istituisce laeuropea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Oggi abbiamo raggiunto un accordo tra gli Stati membri delriguardo alla nuovaeuropea della disabilità e al contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Le condizioni speciali e il trattamento preferenziale che si applicano ...