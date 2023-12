Un “premierato” inutile

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 3 dicembre 2023) Roma, 3 dic – Parte da Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, l’iter del disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa (A.S. n. 935) inerente al c.d. “”, la “madre di tutte le riforme” secondo quanto dichiarato in conferenza stampa dall’On. Giorgia Meloni. Ildi Meloni si avvicina Com’è noto, la proposta di riforma non attribuisce nuovi poteri in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (come in un “forte” sul modello inglese), prevedendone solo l’elezione a suffraggio universale e diretto da parte del corpo elettorale per un periodo di tempo pari a cinque anni. Ci troviamo di fronte ad un disegno di revisione costituzionale che, in realtà, non tocca in alcun modo la principale (sebbene non l’unica) criticità della forma di Governo parlamentare italiana, ossia la ...