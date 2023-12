Un premier per il re di Prussia? L’opinione di Sisci

Leggi su formiche

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ci dovrebbe essere una regola aurea per la politica: grandi riforme politiche si fanno pensando al Paese, non pensandole su misura per le esigenze politiche di una forza particolare. Ciò perché tali riforme si fanno per stabilizzare una situazione molto volatile. Se allora il gruppo X, vincente al momento e promotore della riforma, pensa a una riforma che massimizzi il suo potere rischia di lavorare, e spesso lavora, a favore di un suo avversario. Infatti, poiché la situazione è volatile, nei mesi o anche settimane che trascorrono dall’approvazione della riforma al voto secondo la riforma, le opinioni possono cambiare e il vincitore diventa un altro. Al di là del merito delle innovazioni sulato, o sulle autonomie regionali, la realtà può essere che l’attualeGiorgia Meloni stia lavorando per il famoso Re di, per ...