Un inverno senza precedenti? Mario Giuliacci | cosa anticipano i modelli meteo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Arriva l'. Ma chesarà, da un punto di vistarologico? Una risposta, puntuale ed attendibile, arriva dal colonnello. Ia lungo termine, ricorda sul suo sito personale, avevano escluso la possibilità di untemperato ma nevoso. Ma questa dinamica, aggiunge Giulaicci, non costituisce una contraddizione poiché l'abbondante nevicata sulle Alpi è il risultato dell'afflusso di correnti meridionali. A livello italiano, tali correnti si rivelano relativamente miti, suggerendo la possibilità di una stagione invernale temperata per godere di un paesaggio innevato sulle cime montuose., clicca qui per accedere al suo sito personale Questo rappresenterebbe un deciso cambio di ...