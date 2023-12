Un incendio distrugge il campo invernale | una bambina non si trova Nel nuovo libro di Donato Carrisi il viaggio inarrestabile di una donna alla sua disperata ricerca ci porta alla scoperta degli angoli più oscuri delle nostre paure

Leggi su iodonna

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ildidanneggia la mobilità cittadina. Chi scrive è una lettrice da metrò, e per due volte ha mancato la fermata, immersa in questo thriller che definire “mozzafiato” è riduttivo. 10 serie tratte da libri: da leggere e vedere (o viceversa) X, come in tutti i suoi romanzi, trascina i lettori dentro enigmi ...