UFFICIALE – Nainggolan riparte dall’Indonesia! L’ex Inter ha firmato per il Bhayangkara

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 dicembre 2023)lascia definitivamente l’Italia edalle sue origini, cioè dall’Indonesia.centrocampista – tra le altre – di Roma ehaper il. NUOVA ESPERIENZA – Radjadopo le ultime sperienze in Italia con le maglie di SPAL e Cagliari (nel mezzo anche il biennio con la maglia dell’Anversa), ha deciso di ripartire dall’Indonesia.centrocampista dell’è un nuovo giocatore del. L’ufficialità è arrivata direttamente dal club che lo ha presentato con una foto che lo ritrae in un trono: «Welcome King!».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...