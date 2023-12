UEFA | l’assurda gaffe durante i sorteggi | tifosi sconvolti

Leggi su rompipallone

(Di domenica 3 dicembre 2023)validi per gli Europei 2024, è successo qualcosa di imbarazzante che ha sconcertato il pubblico presente e non solo. Grande weekend di calcio in questo inizio di dicembre, che vede coinvolti i massimi campionati europei sui rispettivi campi, ma anche ilo dei gironi agli Europei 2024. Alle ore 18:00 di sabato 2 dicembre, infatti, presso una suggestiva sala concerti di Amburgo, si sono tenuti idei gironi degli Europei 2024, che si disputeranno in Germania. A presenziare all’evento, tutti gli allenatori e i capi delegazione delle Nazionali qualificate: i gruppi A-B-C sono già stati formati, mente il D-E-F attendono le ultime qualificate, dopo gli spareggi. A portare il trofeo in sala è stato un volto noto degli italiani, Gianluigi Buffon: l’ex portiere della Nazionale italiana è ...