Ue | Marine Le Pen | persegue modello di annientamento dei popoli

Firenze, 3 dic. (askanews) – "Oggi L'Europa svilisce la sua storia, la commissione Ue agisce contro i nostri, considera gli uomini come merci senza radici e senza frontiere", si"undidei". Lo ha detto la leader del Rassemblement nationalLe Pen intervenendo con un video messaggio alla kermesse organizzata a Firenze dal gruppo Identità e democrazia in Ue e dalla Lega. "Per von Der Leyer l'immigrazione non è un problema ma un progetto", ha rilanciato Le Pen, "se non facciamo niente Bruxelles governerà a dispetto della vita dei suoi". "Siamo movimenti di resistenza patriottica e democratica di fronte a un potere burocratico", ha concluso Le Pen.