Udinese | le pagelle di CM | bianconeri a due facce | non basta la doppietta di Lucca

Altre News in Rete:

Pagelle Udinese - Verona 3 - 3, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Ledi- Verona 3 - 3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. Al settimo minuto del primo tempo, Cioffi è costretto ...

Le pagelle di Roma-Udinese 3-1: Dybala il migliore, che impatto di ... Eurosport IT

Le pagelle di Roma-Udinese: Dybala il migliore in campo Sky Sport

CLASSIFICA - La Fiorentina scavalca il Bologna e si porta a -1 dal Napoli

Risultati importanti in zona salvezza e non solo nelle gare del pomeriggio in Serie A. La Fiorentina al Franchi ha piegato con un netto 3-0 la Salernitana, scavalcando per il momento Roma e Atalanta e ...

Serie A, la Fiorentina avvicina il quarto posto. A Udine succede di tutto

Risultati importanti in zona salvezza e non solo nelle gare del pomeriggio in Serie A. La Fiorentina al Franchi ha piegato con un netto 3-0 la Salernitana, scavalcando per il momento Roma ...