Udinese | Cioffi | 'Amareggiati per il pareggio Il recupero? Non entro in merito'

Altre News in Rete:

Udinese - Verona 3 - 3: Hellas infinito, Henry pareggia al 97'

- Verona 3 - 3 (2 - 1)(3 - 5 - 1 - 1): Silvestri; Joao Ferreira, Kabasele, Perez; .... Verona (4 - 2 - 3 - 1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Amione, Terracciano; Folorunsho, Duda;...

Udinese, Cioffi: "Dispiace per i ragazzi. Recupero Non entro in merito, non commento" TUTTO mercato WEB

Udinese, Cioffi: "Chi parla di sfortuna è un perdente, non trovo però niente di così grave nella... TuttoUdinese.it

Calcio: Cioffi, presto l'Udinese fuori dalla zona a rischio

Lo ha affermato l'allenatore dell'Udinese Gabriele Cioffi, in conferenza stampa, commentando il rocambolesco 3-3 con il Verona. "Questo non vuole dire che non servirà lottare partita dopo partita - ha ...

Udinese, Balzaretti: “Il tempo è giusto rispettarlo, gol in ritardo”

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Balzaretti, fa sentire le sue ragioni sul pareggio raggiunto a tempo ormai scaduto da parte dell'Hellas Verona.