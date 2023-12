Udinese | Balzaretti | «Soddisfatti di Samardzic | è in fiducia»

(Di domenica 3 dicembre 2023) Le parole di Federico, direttore sportivo dell’, sul momento di Lazar. Tutti i dettagli Federico, direttore dell’area tecnica dell’, ha parlato a DAZN nel pre partita della gara contro il Verona PARTITA – «Siamo abituati a lavorare a ritmi alti, per cui i ragazzi sono sicuramente preparati per affrontare una squadra che fa dell’intensità fisica un’arma predominante. I punti in palio sono importanti, è una partita che ci può portare in una posizione tranquilla, comunque manca tanto è ogni scontro diretto è importante. Vogliamo rendere felice il nostro pubblico. Vogliamo regalare a noi stessi e ai tifosi una gioia che in casa manca da troppo tempo».– «Sappiamo che è un giocatore di assoluta qualità e il fatto che stia ...

