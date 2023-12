Udine | Natale 2023 | il programma per i bambini

Leggi su udine20

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ilse quest’anno sarà veramente l’occasione per unire tutte le cittadine e i cittadini in una rinnovata atmosfera di calore e allegria. Il calendario degli eventi inè molto ricco e rivolto a tutte le fasce d’età, ma particolare attenzione è stata rivolta alle più piccole e ai più piccoli. Per loro, infatti, sono stati pensati laboratori, spettacoli e appuntamenti imperdibili dove potranno non solo dare libero sfogo alla creatività, ma anche divertirsi insieme ai coetanei, condividendo i valori del. Si parte con la Pimpa, la cagnolina più famosa d’Italia, che sarà protagonista di spettacoli, incontri e laboratori con letture inclusive pere famiglie, grazie alla collaborazione con Fondazione Radio Magica Onlus. La Pimpa farà la sua visita anche a Paderno, San ...