Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Aveva giurato in diretta televisiva, con un kalashnikov corto in mano: “Resisteremo per sempre”. Parola di Petro. Un anno e dieci mesi dopo quelle parole di fedeltà, però, Volodymyr Zelensky gli impedisce dil’. L’exè stato fermato dalle guardie di frontiera perché aveva intenzione di incontrare il primo ministro ungherese Viktor Orbán, secondo quanto riferito dalla Sbu, i servizi di sicurezza di Kiev., al potere dal 2014 al 2019 e sconfitto alle ultime elezioni proprio da Zelensky, aveva programmato una serie di incontri di alto livello all’estero, anche negli Stati Uniti, ma venerdì ha detto che il suo viaggio doveva essere annullato perché era stato respinto alla frontiera. In una dichiarazione, la Sbuha affermato che l’ex ...