Ucraina | consulente italiano Kiev | Infrastrutture come Zaporizhzhia vanno escluse da conflitto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023), 3 dic. (Adnkronos) - Incidente alla centrale nucleare di: nella notte fra venerdì e sabato è mancata la fornitura di energia elettrica all'impianto, controllato dal marzo 2022 dalle forze della Federazione Russa ma ancora gestito dai tecnici ucraini, cha hanno dovuto attivare generatori di emergenza ed effettuare manovre eccezionali per evitare “la catastrofe”,ha dichiarato il ministro per l'energia. “Nella centrale occupata i dirigenti ucraini hanno dovuto comunque gestire l'emergenza di cui non sono certo responsabili - afferma all'Adnkronos Mario Scaramella,della Agenzia Stataleper la Gestione delle Emergenze Nazionali che fa capo al ministero dell'Interno - E' chiaro infatti che, chiunque sia in controllo militare, la gestione delle emergenze avviene ...