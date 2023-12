Tutto sul Festival di Sanremo 2024 | artisti | ospiti | conduttori

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 3 dicembre 2023) Siete pronti? Ildiè pronto a sbarcare sul palcoscenico del Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraioe sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. Vi aspettano 30in gara, incluse 27 stelle della musica scelte appositamente e 3 vincitori diGiovani, con 30 canzoni inedite in arrivo, senza dimenticare le famose cover della quarta serata.di, i cantanti in gara I cantanti in gara asono: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga & Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Berté, ...