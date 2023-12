Altre News in Rete:

Fiorentina - Salernitana 3 - 0: decidono Beltran, Sottil e Bonaventura

FIRENZE -per la Fiorentina che non risente delle fatiche di Conference e supera agevolmente la Salernitana 3 - 0 : sblocca Beltran su rigore al 5', poi raddoppia Sottil al 17'. Di Bonaventura il ...

Show a Udine nel 3-3 contro il Verona. Tutto facile per la Fiorentina ... Fanpage.it

Tutto facile per la Fiorentina: Salernitana spazzata via 3-0 ItaSportPress

Tutto facile per la Fiorentina: Salernitana sconfitta 3-0. Verona, pari incredibile al 97esimo a Udine

Vittoria semplice per la Fiorentina che al Franchi supera la Salernitana con un comodo 3-0 e scavalca il Bologna al quinto posto in classifica. Partita praticamente senza storia che vede i viola ...

Fiorentina-Salernitana 3-0: tutto facile per i viola, Beltran si sblocca

FIRENZE - Tutto facile per la Fiorentina che al Franchi, dopo la vittoria in Conference League ottenuta in settimana, batte per tre a zero la Salernitana e torna a correre anche in campionato. Beltran ...