Tutti gli amori di Belen Rodriguez

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 dicembre 2023) Quantied ex fidanzati ha avuto? A 17 anni,inizia a frequentare il modello Tobias Blanco. La storia è finita male ed in seguito all’ascesa di, Tobias ha provato a ricattarla minacciandola di diffondere un loro video hard. Il ragazzo ha effettivamente mantenuto la parola ed il video è diventato virale.e Marco Borriello si conoscono quando lei ha appena 19 anni ed è in Italia da pochi mesi. Lui di anni ne aveva 22. Alla fine staranno insieme quattro anni, dal 2004 al 2008. La storia finisce in modo turbolento dopo la partecipazione di lei all’Isola dei Famosi e il presunto flirt con Rossano Rubicondi.Nel 2009 l’incontro con Fabrizio Corona e l’inizio di una storia appassionata e, anche qui, tormentata. Lui era reduce dal divorzio con Nina Moric. ...