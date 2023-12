(Di domenica 3 dicembre 2023) BERGAMO. Presa di mira durante il pranzo la macchina a noleggio di una coppia di italiani che vive all’estero. Spariti i due pc e i passaporti. «Disgustati: cancellato il volo per l’Asia». E scrivono una lettera a Gori.

Turisti derubati in via Spaventa: auto svaligiata, salta la vacanza in India

