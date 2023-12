Truffa anziana nelle Marche | arrestato dalla Polstrada a Santa Maria Capua Vetere

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 3 dicembre 2023). Hato un’, con l’ormai tipico stratagemma di fingersi avvocato, ma è stato scopertoPolizia Stradale sulla strada del ritorno e denunciato. Nei guai è finito un 27enne del Napoletano, fermato per un controllodi Caserta sull’autostrada “A1”, in direzione di Napoli, all’altezza di. Gli agenti hanno scoperto nel vano portaoggetti della vettura una somma di oltre 7mila euro e un orologio da donna in oro; il giovane non ha saputo indicare la provenienza degli oggetti e sono così partiti gli accertamenti dei poliziotti, che hanno trovato nella ...