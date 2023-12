Treviglio | ennesimo furto in villa | due sorelle mettono in fuga i ladri

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 dicembre 2023). Brutta sorpresa per duetrevigliesi, che rientrando a casa si sono trovate davanti una banda di. Lo sfortunato incontro è avvenuto la scorsa settimana intorno alle ore 18 in una villetta bifamiliare di via Cellini, una parallela di via Buonarroti. Le due donne – che vivono una sopra l’altra – stavano per rincasare, quando sul vialetto che le portava verso casa sono state fermate da due uomini a bordo di un’autovettura, che hanno chiesto loro una serie di informazioni stradali. La richiesta, però, era insolitamente lunga, probabilmente per far perdere tempo alle signore e permettere ai complici di svaligiare la loro casa. Avvicinandosi all’abitazione, le duehanno notato che il cancelletto della villetta era semi-aperto, ma hanno subito pensato a una dimenticanza. Quando sono giunte a ...